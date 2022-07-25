BIST 2.543
DOLAR 17,84
EURO 18,28
ALTIN 990,11

Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşuluyordu! Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı

Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşuluyordu! Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı

FOX TV ekranlarında yer alan Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'ın yeni sezonda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. 5 sezondur projede yer alan Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı Güzel oyuncu özel bir platformda yayınlanacak olan Gönül dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor...

Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşuluyordu! Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'da Ender karakterini canlandıran Şevval Sam'ın yeni sezonda yer alıp almayacağı merak konusu olmuşken özel bir platformda yayınlanacak olan Gönül filminin kadrosunda olacağı ortaya çıktı. Dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz bilinmezken projenin 10 Ağustos'ta izleyicisi ile buluşacağı öğrenildi. 

110
Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşuluyordu! Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı

Fox Tv'nin popüler dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Dizide Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı.

210
Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşuluyordu! Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı

 Bol entrikalı ve olayların döndüğü Yasak Elma dizisinde en önemli karakterlerden birisi olan Ender'e hayat veren Şevval Sam'ın önümüzdeki sezon dizide rol alıp almayacağı hala gizliliğini koruyor.

310
Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşuluyordu! Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı

Önümüzdeki sezon Yasak Elma'da rol almayacağı iddia edilen Şevval Sam'ın Netflix projesi Gönül filminde rol aldığı öğrenildi.

410