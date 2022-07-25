Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşuluyordu! Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı
FOX TV ekranlarında yer alan Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'ın yeni sezonda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. 5 sezondur projede yer alan Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı Güzel oyuncu özel bir platformda yayınlanacak olan Gönül dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor...
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'da Ender karakterini canlandıran Şevval Sam'ın yeni sezonda yer alıp almayacağı merak konusu olmuşken özel bir platformda yayınlanacak olan Gönül filminin kadrosunda olacağı ortaya çıktı. Dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz bilinmezken projenin 10 Ağustos'ta izleyicisi ile buluşacağı öğrenildi.
Fox Tv'nin popüler dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Dizide Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı.
Bol entrikalı ve olayların döndüğü Yasak Elma dizisinde en önemli karakterlerden birisi olan Ender'e hayat veren Şevval Sam'ın önümüzdeki sezon dizide rol alıp almayacağı hala gizliliğini koruyor.
Önümüzdeki sezon Yasak Elma'da rol almayacağı iddia edilen Şevval Sam'ın Netflix projesi Gönül filminde rol aldığı öğrenildi.