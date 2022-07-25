Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşuluyordu! Şevval Sam'ın yeni projesi ortaya çıktı

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'da Ender karakterini canlandıran Şevval Sam'ın yeni sezonda yer alıp almayacağı merak konusu olmuşken özel bir platformda yayınlanacak olan Gönül filminin kadrosunda olacağı ortaya çıktı. Dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz bilinmezken projenin 10 Ağustos'ta izleyicisi ile buluşacağı öğrenildi.