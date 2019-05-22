Yasak Elma'dan apar topar ayrılan Onur Tuna'nın yeni işi belli oldu

Her Pazartesi Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde beklenmeyen ayrılıklar gerçekleşmiş ve Onur Tuna, Sevda Erginci ve Ahmet Kayakesen diziye veda etmişti. Kadrodan ayrılmasıyla hayranlarını bir hayli üzen Onur Tuna'nın çok geçmeden bomba gibi bir sinema filmiyle döneceği öğrenildi.