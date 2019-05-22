Yasak Elma'dan apar topar ayrılan Onur Tuna'nın yeni işi belli oldu
Sezon finali öncesi partneri Sevda Erginci ile birlikte Yasak Elma'ya veda eden yakışıklı oyuncu Onur Tuna, hız kesmeden yeni projesi için 27 Mayıs'ta kamera karşısına geçiyor.
Her Pazartesi Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde beklenmeyen ayrılıklar gerçekleşmiş ve Onur Tuna, Sevda Erginci ve Ahmet Kayakesen diziye veda etmişti. Kadrodan ayrılmasıyla hayranlarını bir hayli üzen Onur Tuna'nın çok geçmeden bomba gibi bir sinema filmiyle döneceği öğrenildi.
Başrolünü oynadığı 'Yasak Elma' dizisinden ayrılan Onur Tuna, setlere ara vermeden 'Ağır Romantik' filminin çekimlerine başlayacak. Medyatava'nın haberine göre Deniz Denizciler'in yazıp yöneteceği filmin çekimleri 27 Mayıs'ta başlayacak.
Yapımcılığını Ruhiyya Aliyeva'nın üstlendiği filmde Onur Tuna'nın partnerini ise güzel oyuncu Tuvana Türkay canlandıracak. Filmde Onur Tuna'nın annesini ise usta oyuncu Semra Dinçer, oynayacak.
Ayrıca filmin kadrosuna ayrıca 'Haktan' karakteriyle Durul Bazan ile 'Danyal' rolüyle de Sermiyan Midyat dahil olduğu öğrenildi.