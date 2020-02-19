Yasak Elma'da rol alan Tuvana Türkay estetiksiz haliyle görenleri şok etti!

Yaptığı gaf sonrası Instagram'dan açıklama metni yazan Tuvana Türkay:

''Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle gülüp, eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın.