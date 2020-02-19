Yasak Elma'da rol alan Tuvana Türkay estetiksiz haliyle görenleri şok etti!
Geçtiğimiz günlerde Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla gündem olan oyuncu Tuvana Türkay'ın ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları hayrete düşürdü.
Şimdilerde FOX'da ekrana gelen Yasak Elma dizisinde rol alan Tuvana Türkay, oyuncu Onur Tuna'nın arası açıldı. Türkay, geçtiğimiz günlerde Ağır Romantik filminin galasında kameralar önünde yaptığı gafla gündem olmuş, Tuna fena bozulmuştu.
Filmin galasında söylediği 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' sözleriyle herkesi şoke eden Tuvana Türkay'ın ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları görenleri şaşkına çeviriyor. Türkay'ın Instagram hesabında 1,2 milyon takipçisi bulunuyor.
Yaptığı gaf sonrası Instagram'dan açıklama metni yazan Tuvana Türkay:
''Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle gülüp, eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın.
Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla; kusur, görenindir."