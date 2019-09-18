Yasak Elma'da izleyicilerden tepki alan erotik sahnesi
FOX TV'de pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisinde bu hafta ekrana gelen yeni bölümünde "Erotik" konuşması tepki çekti.
FOX TV ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekrana geldi. 49 yeni bölümde de entikaların bitmediği dizide erotik göndermesi yapılan sahne dikkatlerden kaçmazken bazı izleyicilerinde tepkisini çekti.
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Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.
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Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır.
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Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya'nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir. Ender'in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçmiş ve Argun'ların hayatı tamamen değişmiştir.
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