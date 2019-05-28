Yasak Elma'da göz dolduruyor! Nesrin Cavadzade'den çarpıcı paylaşım: Kariyerimi zirvede bırakıyorum
Yasak Elma'ya sonradan dahil olan ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Ekranların aranılan yüzü olan oyuncu Nesrin Cavadzade, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla resmen göz dolduruyor.
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FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sonradan dahil olan ve oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtlayan Cavadzade, son paylaşımıyla dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.
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Nesrin Cavadzade, sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde giydiği kıyafet üzerinden esprili bir paylaşım yaparak güldürdü.
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Dizi için hazırlanan kombini beğenen ve kendisine yakıştığını düşünen Cavadzade o anlarda çekilmiş bir karesini "Bu kombinle kariyerimi zirvede bırakıyorum bu akşam" notuyla paylaştı.
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