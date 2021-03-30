Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar'ın akıbeti belli oldu tarih tekerrür etti

FOX TV'nin entrikası eksik olmayan dizisi Yasak Elma dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine ilgiyle izlendi. Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimleri kadrosunda barındıran Yasak Elma'da dün akşam heyecan yine zirvedeydi.