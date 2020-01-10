Yasak Elma'da Eda Ece'yle rol alacak bomba konuk oyuncu!
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma dizisine Enis Arıkan konuk oyuncu olarak katılacak, dizi resmen şenlenecek.
FOX TV ekranlarının bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın yayımlanacak olan 66. bölümünde sürpriz bir oyuncu konuk olacak. Son zamanların başarılı isimlerinden olan Enis Arıkan Yasak Elma dizisine renk katacak.
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Son olarak Alice Müzikali'nde Tavşan rolünde yer alan ve Benimle Söyle ses yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Enis Arıkan, fenomen dizide Eda Ece ile beraber rol alacak.
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Enis Arıkan, dizide Eda Ece'nin hayat verdiği Yıldız Argun karakterinin YouTube kanalına konuk olarak katılacak.
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Yasak Elma'nın 66. bölümüne konuk olacak olan Arıkan, Yıldız Argun'un (Eda Ece) Youtube kanalına konuk olacak.
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