Yasak Elma'da Eda Ece'nin partneri Gökhan Alkan'la ilk kare geldi
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'nin yeni partneri Gökhan Alkan'ın rolüne dair detaylar ortaya çıktı. FOX TV ekranlarının bol entrikalı dizisi Yasak Elma'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Yayımlandığı ilk günden beri izleyiciyi entrikalarıyla ekrana kilitleyen FOX TV dizisi Yasak Elma'da ortalık fena karışıyor. Dizide yaşanan yaprak dökümünün ardından yeni oyuncular bir bir diziye girmeye başladı. Yasak Elma'nın kadrosuna son dahil olan isim ise Gökhan Alkan oldu.
Yasak Elma dizisine 73. bölümden itibaren dahil olacak olan Gökhan Alkan, dizide Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin partneri olarak yer alacak. Kerim karakteri ile izleyici karşısına çıkan Alkan, rol arakadaşı Eda Ece ile ilk kare pozunu verirken, karakterinin detayları da ortaya çıktı.
Gökhan Alkan, yurt dışından gelen yakışıklı, başarılı bir iş insanı olan Kerim rolüyle Yasak Elma izleyicilerinin kalbini çalmaya çalışacak. Yıldız karakteriyle tesadüfen yolları kesişen Kerim, dengeleri bozacak. Yıldız (Eda Ece) ve Kerim'in hayatları o tesadüfi karşılaşmanın ardından bir daha aynı seyrinde devam etmeyecek.
Peki, Yasak Elma son bölümde neler yaşandı?
Halit’in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.