Yasak Elma'da Dürdane rolünü bakın kim oynayacak bomba transfer

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, hız kesmedi. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizide oyuncu değişiklikleri de yaşanmaya devam ediyor. Yayımlanan yeni bölüm fragmanıyla Hakan Karahan'ın diziye veda edeceği ortaya çıkmışken diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.