Yasak Elma'da bir bomba ayrılık daha! Peş peşe veda mesajlarını yayımladı
Yasak Elma dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Nesrin Cavadzade'nin ardından bir oyuncu daha Yasak Elma'dan ayrılıyor.
Geçtiğimiz günlerde Yasak Elma setinde gerginlik yaşandı. İddialara göre Nesrin Cavadzade, setteki gerginliği başrolü olunca diziye veda etmek zorunda kaldı. Herkes Nilperi Şahinkaya'nın Yasak Elma dizisine veda edeceğini düşünürken Nesrin Cavadzade diziden ayrıldı.
Nesrin Cavadzade'nin ise sette yaşanan bir tartışmanın ardından seti terk edip gittiği yapımcı Fatih Aksoy'un da kendisine ulaşamadığı konuşuldu. Bu gerilimin ardından Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılmasına karar verildiği iddia edildi.
Patlayan silahtan çıkan kurşunun Şahika karakterini öldürdüğü şeklinde hikayede değişiklik yapıldığı konuşuldu. Nesrin Cavadzade’nin ayrılığı ile ilgili ortaya çıkan iddialar sonrasında diziden ayrılmasıyla birlikte, Cansu karakteri de yaptıkları yüzünden tutuklandı.
Böylece Nilperi Şahinkaya da diziden ayrılmış oldu. Nilperi Şahinkaya, kısa bir süre önce diziye dahil olmuştu.