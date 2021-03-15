Yasak Elma Zehra erkek hali araması olay! Şafak Pekdemir cinsiyet değiştirdi iddiası

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın oyuncusu Şafak Pekdemir'in sesi başına bela oldu. Kalın bir ses tonuna sahip olan ünlü oyuncunun erkek olduğu iddiaları yayıldı. Sosyal medyada cinsiyet değiştirdiği söylentileri de yayılınca herkesin merak konusu oldu.