Yasak Elma Zehra erkek hali araması olay! Şafak Pekdemir cinsiyet değiştirdi iddiası
Yasak Elma dizisinde Zehra karakterini canlandıran Şafak Pekdemir, sesinden dolayı çok çekti. Erkek olduğu bile iddia edildi.
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın oyuncusu Şafak Pekdemir'in sesi başına bela oldu. Kalın bir ses tonuna sahip olan ünlü oyuncunun erkek olduğu iddiaları yayıldı. Sosyal medyada cinsiyet değiştirdiği söylentileri de yayılınca herkesin merak konusu oldu.
Güzel oyuncu, konuya ilişkin daha önce de açıklama yapmıştı. Sıklıkla merak edilen bir konu olan ''erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği'' iddialarına yıllar önce yanıt vermişti.
Şafak Pekdemir, "Sesimin kalın olmasını küçükken dert ederdim ama şimdi seviyorum. Taksi durağını aradığımda, ''Tamam Şafak Bey' diyorlar" açıklamasında bulunmuş, sesiyle barışık olduğunu söylemişti.
Şafak Pekdemir: Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun oldu.