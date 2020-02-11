Yasak Elma yıldızından korkutan haber! Tuvana Türkay hayranlarını panikletti
Yasak Elma dizisinden ayrılmaya hazırlanan Tuvana Türkay'dan hayranlarını üzecek bir haber daha geldi. Türkay, domuz gribine yakalanınca apar topar hastanelik oldu.
3 sezondur entrikalarıyla izleyiciyi televizyon ekranlarına kilitleyen dizi Yasak Elma'da Leyla karakterine hayat veren Tuvana Türkay'ın geçtiğimiz günlerde diziden ayrılmaya hazırlandığı haberi hayranlarını oldukça üzdü. Bu durumu kabullenmeye çalışan hayranlarını panikleten bir haber daha geldi.
Yasak Elma dizisindeki senaryosu biterek 70. bölümle diziye veda edecek olan Tuvana Türkay, domuz gribine yakalandı. Aniden domuz gribi nedeniyle hastanelik olan Türkay, hastanede bir süre tedavi gördü.
Sağlık durumunun günden güne iyiye gittiği öğrenilen Tuvana Türkay, şimdilerde ise evinde tamamen sağlığına kavuşmak için dinlenmeye çekildi.
Peki, Tuvana Türkay kimdir?
Tuvana Türkay 3 Ekim 1990, Üsküdar, Türk oyuncu. 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.