Yasak Elma yıldızı Nesrin Cavadzade'den esprili paylaşım! Temizliğe bu Nesrin gelir

"Temizliğe bu Nesrin gelir": Yasak Elma'da Şahika karakterine başarılı bir şekilde hayat veren oyuncu Cavdzade, paylaşımında "Siz sokaklarda salına salına yürüyen Nesrin Cavadzade'yi beğenirsiniz ama zor günde temizliğe yardımınıza bu Nesrin Cavadzade gelir" ifadelerini kullandı.