Yasak Elma yıldızı Nesrin Cavadzade'den esprili paylaşım! Temizliğe bu Nesrin gelir
FOX ekranlarının bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Nesrin Cavadzade, esprili bayram paylaşımıyla herkesi güldürdü.
37 yaşındaki ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, bayram temizliği yaptığı anları sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Korona salgını sonrası kendini evde karantinaya alan başarılı oyuncunun paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.
"Temizliğe bu Nesrin gelir": Yasak Elma'da Şahika karakterine başarılı bir şekilde hayat veren oyuncu Cavdzade, paylaşımında "Siz sokaklarda salına salına yürüyen Nesrin Cavadzade'yi beğenirsiniz ama zor günde temizliğe yardımınıza bu Nesrin Cavadzade gelir" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabı Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunmaktadır. Cavadzade, FOX'un retingleri alt üst eden dizisi Yasak Elma'da Şahika karakterini canlandırmaktadır.
Başarılı isim burada Halit Ergenç, Şevval Sam, Eda Ece gibi isimlerle başrolü paylaşmaktadır.