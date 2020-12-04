Yasak Elma yıldızı Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı yarı çıplak paylaştı
FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da oynayan Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan'ın yarı çıplak pozunu paylaştı. Fotoğrafta herkesin dikkatini çeken aynı şey oldu.
Yasak Elma dizisinin setinde başlayan aşk dolu dizgin devam ediyor. Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, magazin dünyasının gözde çifti olma yolunda ilerliyor.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştıran güzel oyuncu, bu sefer de aşkının ev hallerini paylaştı.
Gökhan Alkan'ın evde kedisiyle oynarken çektiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Cavadzade "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu ekledi.
Evde üstsüz şekilde gezen Alkan'ın kasları ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada fotoğrafı paylaşmasıyla birçok kişi Alkan'ın fiziğini konuştu.