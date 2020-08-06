Yasak Elma yıldızı Nesrin Cavadzade öpüşme pozu verdi açıklaması şoke etti
FOX TV Yasak Elma oyuncusu Nesrin Cavadzade, Instagram hesbaına bir erkekle öpüşürken fotoğrafını koydu, ardından yaptığı açıklamalar duyanların ağzını açık bıraktı.
FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade önceki gün Nişantaşı'nda alışverişteydi. Bir mağazadan terlik alan oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet ederek bir erkekle öpüştüğü fotoğrafı hakkında konuştu.
Cavadzade, sosyal medya hesabı Instagram'a bir erkekle dudak dudağa pozunu koydu ve yeni bir aşka yelken açtığı dilden dile yayıldı. Cavadzade, fotoğrafa dair açıklamalarıyla ise herkesi şok etti.
Cavadzade, "Yeni bir aşk mı" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"İbrahim Tatlıses'in 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim' dediği gibi, ben de diyorum ki 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?''
''Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş. Paylaştığım fotoğraftaki arkadaş ise benim yüzyıllık kankam. Yanağı tutturamadık fotoğrafta. Yanakla dudak arasında bir şey çıktı."