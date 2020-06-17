Yasak Elma yıldızı Nesrin Cavadzade ilk kez anlattı: Gözümün altına demir saplandı
FOX TV ekranlarının favori dizisi Yasak Elma'da Şahika karakterine can veren Nesrin Cavadzade, sağ gözünün altındaki izin hikayesini ilk kez anlattı.
Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Cavadzade, 16 yaşında başına gelen bir kazayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Gözünün altında dikiş izi olduğunu belirten oyuncu, "Hunharca yandım. Sağ gözümün altındaki dikiş izi belirginleşti. 16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı..." ifadelerini kullandı.
Peki, Nesrin Cavadzade kimdir?
Nesrin Cavadzade (30 Temmuz 1982, Bakü), Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu. Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.
Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı.