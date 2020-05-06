Yasak Elma yıldızı Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer için olay sözler! Çıldırttı
FOX ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece, geçtiğimiz günlerden sevgilisi Buğrahan Tuncer'den ayrıldığı iddialarını yalanlayarak, "Beni delirtmişti ondan sildim" dedi.
Geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ayrılıkları gündeme bomba gibi düşmüş, ayrılık iddiaları magazin kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. Tuncer'i sosyal medya hesabından silen Ece, takipçileriyle yaptığı canlı yayında bu haberlere son noktayı koydu.
Salgın sonrası evlerine çekilen ünlüler bu zamanda takipçileriyle canlı yayınlarla etkinlik gerçekleştiriyorlar. Başarılı oyuncu takipçilerinden uzak kalmamak için Instagram hesabından bir canlı yayın yaptı ve burada hayranlarından gelen soruları yanıtladı.
Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkilerinden sorun olmadığını şu sözlerle belirtti: "Buğra içeride oturuyor, sorun yok. Ayrılık haberleri çıktı, çünkü Buğra beni evde delirtti. Ben de onu Instagram'dan çıkardım."
"Detoks yap detoks": Eda Ece geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken sevgilisi yayına yaptığı yorumla olay olmuştu. Buğrahan Tuncer'i sevgilisinin sosyal medyaya kapatma kararını ti'ye almıştı. Tuncer, sevgilisine "Detoks yap detoks, sosyal medyayı bırak artık" dedi.