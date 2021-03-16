Yasak Elma Yıldız'ı Eda Ece'den olay açıklama 'Mutluluk resmi çizmek gibi çabam yok!'

Caddenin çok kalabalık olması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Eda Ece, ''Çok kalabalık Nişantaşı. Evlerinde sıkıldı herkes tabii. Hava da güzel, onun da etkisi var. Ben Covid oldum, sıramı savdım ama kimsenin yaşamasını istemem. Herkes dikkat etsin kendine. Ben yine maskeyle kendimi korumaya çalışıyorum.'' dedi.