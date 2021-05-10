Yasak Elma yıldızı Eda Ece'den flaş karar Gülse Birsel ve Gupse Özay'ın yolunda
FOX TV Yasak Elma'da oynayan Eda Ece, flaş bir karar aldı. Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy'dan da olumlu cevap aldı.
Yasak Elma dizisinin en başından beri projede yer alan Eda Ece, yakın arkadaşı Gupse Özay'ın izinden gitmeye karar verdi. O da Gülse Birsel, Gupse Özay gibi bir komedi senaryosu kaleme aldı.
Eda Ece, Londra'dayken yazmaya başladığı komedi dizi senaryosuna rol aldığı Yasak Elma projesi nedeniyle ara vermişti.
Şimdilerde yeniden yazmaya başlayan Eda Ece'nin en büyük hayali ise kendi yazdığı komediyle ekranlarda olmak.
Eda Ece, senaryosunu gösterdiği yapımcı Fatih Aksoy ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt'tan onay alırken tatil sonrası çalışmalara başlayacak.