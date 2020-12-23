Yasak Elma Yıldız'ı Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'den flaş hamle!

Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine yeniden bir şans veren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, bu kez ilişkide bir adım daha atmayı planladı. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.