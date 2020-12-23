Yasak Elma Yıldız'ı Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'den flaş hamle!
FOX TV'nin favori dizisi Yasak Elma'da oynayan Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yeni bir karar aldı.
Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine yeniden bir şans veren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, bu kez ilişkide bir adım daha atmayı planladı. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
İnişli çıkışlı bir ilişki sürdüren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, Mustafa Üstündağ’ın haberine göre, aynı eve taşındılar. İkili, Ulus'taki lüks daireleri için aylık 40 bin TL kira ödeyecek. Ünlü çiftin aynı eve çıkması 'Evlilik yakındır' yorumlarını beraberinde getirdi.
Öte yandan Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer geçtiğimiz Mart ayında pandemide getirilen sokağa çıkma yasağını birlikte geçirmişti.
Çift yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatile çıkmıştı. 2 yıldır aşk yaşayan çift tatil dönüşü ayrıldıklarını açıklamıştı.