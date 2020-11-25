Yasak Elma yıldızı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'yla uygunsuz görüntü davası

''Bunun için Merve hanımın bilgilerinin ve fotoğrafının Instagram'a gönderilmesi gerekiyordu. Merve hanımdan fotoğrafını istedim ancak o gün yalnız olduğunu fotoğrafını çekemeyeceğini söyledi. Durumu Berk Oktay’a da anlattım. Berk Bey yardımcı olmam konusunda ısrar etti.