Yasak Elma yıldızı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'yla uygunsuz görüntü davası
Berk Oktay'ın başı eski eşi Merve Şarapçıoğlu'yla hala belada. Oktay'ın Uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Berk Oktay katılmazken, sanık Merve Şarapçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada olayla ilgili bir polis memuru tanık olarak dinlendi. Tanık, olayın yaşandığı süreçte sanık Şarapçıoğlu’nun kendisine sürekli IP tespit edilip edilemeyeceğini, yurt dışı kaynaklı hesapların tespit edilip edilemeyeceğini sorduğunu söyledi.
Tanık polis memuru ayrıca şunları söyledi:
''O dönemde birden fazla hesap açılmıştı. Akabinde Merve Hanım’ın kendi hesabı da çalındı. Merve Hanım’ın çalınan hesabında da paylaşımlar yapıldığını hatırlıyorum. Müstehcen bir paylaşım yapıldığında Instagram hesabı kapatıyordu.''
''Bunun için Merve hanımın bilgilerinin ve fotoğrafının Instagram'a gönderilmesi gerekiyordu. Merve hanımdan fotoğrafını istedim ancak o gün yalnız olduğunu fotoğrafını çekemeyeceğini söyledi. Durumu Berk Oktay’a da anlattım. Berk Bey yardımcı olmam konusunda ısrar etti.
''Bunun üzerine evlerine gittim. O esnada da paylaşımlar oldu. İlerleyen saatlerde hesap kapatıldı. Fotoğraf göndermemize gerek kalmadı. Daha sonra Merve Hanım hesabını kendisi kurtardı.''