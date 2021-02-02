Yasak Elma ve Çukur'a reytingde büyük şok! Zirveyi bakın hangi dizinin oldu
1 Şubat Pazartesi gününün reyting sonuçları Yasak Elma ve Çukur'u memnun etmedi. Pazartesi gününün sahibi olan dizi ise şaşırttı.
4 sezondur seyirciyle buluşan Yasak Elma, diziden ayrılan isimlerle beraber kan kaybetmeye devam ediyor. Önceki sezonki reytinglerine erişemeyen dizi, yeni isimleri kadrosuna katmasına rağmen reyting zirvesine yaklaşamıyor.
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Show TV'nin efsane dizisi Çukur da 4 sezondur seyirci karşısına çıkıyor. Önceki sezonlarda pazartesi akşamları zirveyi kaptırmayan dizi son haftalarda reytingde dizi ekibini memnun etmiyor.
İşte pazartesi günü reytingleri...
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10 - Uyanış: Büyük Selçuklu Özet (TRT 1)
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9 - Ana Haber (Show TV)
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