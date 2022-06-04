Yasak Elma sezon finalinde kim veda ediyor? Şok gelişme diziye veda eden isim sevenlerini üzdü.

Diziye veda eden isim belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı solistleri arasında da yer alan Sam, pandemi sonrası sahne programlarına başlamış ve teklif yağmuruna tutulmuştu. Güzel sanatçı dizi çekimlerinden dolayı da çok fazla sahne programı yapamıyordu.