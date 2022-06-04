Yasak Elma sezon finalinde kim veda ediyor? Şok gelişme diziye veda eden isim sevenlerini üzdü.
Uzun süredir ekranlarda yerini alan Yasak Elma dizi kadrosu sevilen isimleri içinde barındırmakta. Geniş kitleye sahip olan dizi 13 Haziran'da sezon finali yapacak. Yasak Elma dizisi için Çağatay karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Berk Oktay'ın veda edeceği ortaya çıkmıştı. Eda Ece ile Biran Damla Yılmaz'ın ise projeye devam edeceği kesinleşmişti.
Yasak Elma dizisinde Ender karakterini canlandıran Şevval Sam izleciyi tarafından yoğun ilgi gördü. Dizinin yoğunluğu sebebiyle bir süredir yeni bir kararla sezon finalinde veda edip etmiceği konuşuluyordu.
Diziye veda eden isim belli oldu
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı solistleri arasında da yer alan Sam, pandemi sonrası sahne programlarına başlamış ve teklif yağmuruna tutulmuştu. Güzel sanatçı dizi çekimlerinden dolayı da çok fazla sahne programı yapamıyordu.
5 yıl boyunca çok yorulan Sam, son gelen haberlere göre diziden ayrılıyor ve önümüzdeki dönemde kalbini çalacak bir proje çıkmazsa müziğe ağırlık verecek.
Şevval Sam Kimdir ?
11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. İlk ve ortaokulu Etiler'deki Hasan Ali Yücel İlkögretim Okulu'nda okumuştur. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmustur.
Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirmiştir. 1993 – 1998 yilları arasında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştır. Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "Istanbul's Secrets" adlı 2. albümünü, 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkarmıştır.