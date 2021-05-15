Yasak Elma sezon finali yapınca Şevval Sam bayram müjdesini duyurdu
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, hayranlarına sürpriz yaptı.
2018 yılından beri Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma geçtiğimiz haftalarda yaptığı sezon finaliyle çok konuşulmuştu. Nesrin Cavadzade, Nilperi Şahinkaya'nın diziye vedası seyircileri hayrete düşürmüştü.
16
Şevval Sam, dizi sezon arası verince hayranlarına güzel bir sürpriz yaptı.
26
Bir süredir Yasak Elma’nın çekimleri ile birlikte albüm çalışmasını devam ettiren Şevval Sam, Mayıs ayından önce albümü çıkarmak istediğini daha önce söylemişti.
36
Şevval Sam’ın sevenlerine bir başka sürprizi ise yeni albümünden yayınlanan 4 şarkısıydı.
46