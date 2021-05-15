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Yasak Elma sezon finali yapınca Şevval Sam bayram müjdesini duyurdu

Yasak Elma sezon finali yapınca Şevval Sam bayram müjdesini duyurdu

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, hayranlarına sürpriz yaptı.

Yasak Elma sezon finali yapınca Şevval Sam bayram müjdesini duyurdu

2018 yılından beri Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma geçtiğimiz haftalarda yaptığı sezon finaliyle çok konuşulmuştu. Nesrin Cavadzade, Nilperi Şahinkaya'nın diziye vedası seyircileri hayrete düşürmüştü. 

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Yasak Elma sezon finali yapınca Şevval Sam bayram müjdesini duyurdu

Şevval Sam, dizi sezon arası verince hayranlarına güzel bir sürpriz yaptı.

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Yasak Elma sezon finali yapınca Şevval Sam bayram müjdesini duyurdu

Bir süredir Yasak Elma’nın çekimleri ile birlikte albüm çalışmasını devam ettiren Şevval Sam, Mayıs ayından önce albümü çıkarmak istediğini daha önce söylemişti. 

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Yasak Elma sezon finali yapınca Şevval Sam bayram müjdesini duyurdu

Şevval Sam’ın sevenlerine bir başka sürprizi ise yeni albümünden yayınlanan 4 şarkısıydı.

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