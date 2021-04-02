Yasak Elma seyircisi sevinçten havalara uçtu Barış Kılış diziye geri dönüyor
FOX TV'deki Yasak Elma dizisinde seyircinin istediği oldu. Şevval Sam'ın partneri Barış Kılıç geri dönüyor.
FOX TV ekranlarında yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen, entrikanın son bulmadığı dizi Yasak Elma'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak Erdal Özyağcılar'ın diziden gideceği iddiaları seyirciyi üzerken gelen haberle ortalık şenlendi.
Geçtiğimiz sezon, sevilen diziye veda eden, Kaya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın kadroya yeniden dahil olduğu açıklandı.
Dizinin yapımcısı Med Yapım, haberi sosyal medya platformu Twitter üzerinden "EnKay sevenler sizlere inanılmaz bir haberimizi var! Barış Kılıç yeniden Yasak Elma'da" notuyla paylaştı.
Öte yandan geçtiğimiz ay diziye yeniden katılacağı konuşulan Barış Kılıç, iddiaları "Haberler doğru değil" diyerek yalanlamıştı.