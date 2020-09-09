Yasak Elma RTÜK'ü dalgaya aldı resmen dekolte şov yaptı
FOX'un Yasak Elması 4. sezonu ile dün akşam ekran macerasına kaldığı yerden başladı. Koronavirüs nedeniyle erken final yapan dizinin 75. bölümü sosyal medyanın da konusu oldu. Diziye kadın karakterlerin dekolteli kıyafetlerle damga vurdu.
FOX TV'nin bol ihtiraslı yerli Dallas dizisi Yasak Elma uzun sürenin ardından ekran macerasına 75. bölümü ile kaldığı yerden başladı. Koronavirüs engeline takılan ve zorunlu final yapan dizi sosyal medyanın da dün akşam en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
4. sezonu ile seyirciye yeniden merhaba diyen dizideki mantık hataları isyan ettirse de en çok konuşan konu başroldeki kadın karakterlerin derin göğüs ve bacak dekolteli kıyafetleri oldu.
Daha önce RTÜK tarafından birçok kez uyarı almasına rağmen dekoltenin dozunu neredeyse her bölüm arttıran dizinin 75. bölümünde yine konuşulan konu Yıldız, (Eda Ece) Ender, (Şevval Sam) Şahika, (Nesrin Cavadzade) ve Zehra'nın (Şafak Pekdemir) dekolteleri oldu. Bu konu hakkında sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.
Dizide seyircinin dikkatinden kaçmayan bir detay da Halit'in 3. eşi olan Yıldız'ın annesi Asuman'ın tavırları oldu. Melisa Doğu'nun hayat verdiği karakter izleyiceden bu sezonda tepki aldı.