Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlamasına tepki gösterdi
Yasak Elma dizisinin başrolü Talat Bulut, 'Dünya Kız Çocukları Günü' adı altında paylaşım yapanları sert eleştirdi.
FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, taciz iddialarının ardından birçok kişinin kutladığı 'Dünya Kız Çocukları Günü'ne kafayı taktı ve kutlayanları sert bir dille eleştirdi.
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Geçtiğimiz yıl birbiri ardına gelen taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen Bulut, sosyal medya hesabından ''İnsan olmaya geldim'' diyerek şunları söyledi:
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"Ah şu popüler kültür ah sen nelere kadirsin. Dün herkes sosyal medyada Dünya Kız Çocukları Günü adı altında paylaşımlarda bulundu.''
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''Dünya erkek çocuk günü yok. Senin bir de oğlun varsa ne yapacaksın? Nedir bu cinsiyet ayrımcılığı arkadaşlar?''
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