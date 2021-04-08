Yasak Elma oyuncusu Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Polisin elinden kaçtı
Aracında uyuşturucu madde bulununca gözaltına alınan Yasak Elma oyuncusu Ayşegül Çınar'ın sevgilisiyle başı fena halde dertte. Çınar’ın evini basıp araçla takip eden eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, kendisini yakalamak isteyen emniyet güçlerine tüfekle direndi.
Yasak Elma dizisiyle tanınan oyuncu Ayşegül Çınar’ın eski sevgilisiyle başı dertte. Çınar'ın evini basıp araçla takip eden eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, kendisini yakalamak isteyen emniyet güçlerine tüfekle direndi. Polis, Çalıkoğlu’nu durdurmak için aracının lastiğine ateş etti. Aracında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, bu durumdan eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nu sorumlu tutmuştu.
İki eski aşık arasında başka bir olayın daha yaşandığı ortaya çıktı. Furkan Çalıkoğlu’nun bir süre önce genç oyuncunun evine gittiği, çıkan tartışmada Ayşegül Çınar’a, “Sen or......n, hayatını mahvedeceğim” dediği, ardından da bıçakla genç oyuncuyu tehdit ettiği iddia edildi. Ayşegül Çınar, olay esnasında polisi arayıp yardım istemiş.
Ayşegül Çınar'ın uyuşturucuyu aracına koyduğunu iddia ettiği eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'yla başının daha önce de derde girdiği ortaya çıktı. Genç kadını bıçakla tehdit eden, yakalandığında ise polise silahla direnen Çalıkoğlu hakkında dava açıldı.
Geçtiğimiz günlerde aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, uyuşturucu maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti. Çınar, şimdi de eski sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda yaşadığı bir silahlı tehdit olayıyla gündeme geldi.