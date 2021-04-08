Yasak Elma oyuncusu Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Polisin elinden kaçtı

Yasak Elma dizisiyle tanınan oyuncu Ayşegül Çınar’ın eski sevgilisiyle başı dertte. Çınar'ın evini basıp araçla takip eden eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, kendisini yakalamak isteyen emniyet güçlerine tüfekle direndi. Polis, Çalıkoğlu’nu durdurmak için aracının lastiğine ateş etti. Aracında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, bu durumdan eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nu sorumlu tutmuştu.