Yasak Elma Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
4 Ekim 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masterchef, Esra Erol'da ve Yasak Elma'yı hüsrana uğrattı.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı dünkü bölümüyle umduğunu bulamadı.
Karısı Ayşegül patronuna kaçtı, ortalık karıştı! Özkan'ın karısı Ayşegül canlı yayına geldi! Kocasıyla Abdülhekim'i dolandırmaya kalktı, dolandıracağı adama aşık olup kocası Ersin'i terk ettiği Esra Erol'da programı reytingde umduğunu bulamadı.
Eşi Çağatay'ı takip eden Yıldız beklemediği bir darbe aldı. Yıldız, Çağatay'ı sevgilisiyle yakaladı. Yıldız, eşini öpüşürken görünce büyük şok yaşadığı Yasak Elma reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
MasterChef jürisi mavi takım kaptanını seçmek için yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi. Profiterol kulesi yapan isimler arasından mavi takım kaptanı seçilecek ve ardından kırmızı takım kaptanı da belirlenmiş olduğu Masterchef reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte pazartesi günü reytingleri...