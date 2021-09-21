Yasak Elma Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
20 Eylül 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masterchef, Esra Erol'da ve Yasak Elma'yı hüsrana uğrattı.
MasterChef 2021'de kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belirlenmesi için ilk mücadele gerçekleşti. İki turda yapılan yarışma sonunda mavi takım kaptanı olduğu Masterchef reytinglerde hüsrana uğradı.
Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içinde olduğu Yasak Elma reytinglerde zirve yarışından koptu.
Fadime Hanım ağlayarak stüdyoya geldi ve yurttan çıkmamış olmayı dilediğini, annesi yüzünden her akşam aradığını, hiç mi kendisini merak etmediğini, kira elektrik su her şeyin üzerine kaldığını, bu yaşında düşündüğü şeylerin bunlar olduğunu, kendi yaşındaki kızların koca düşündüğünü söylediği Esra Erol reytingde umduğunu bulamadı.
Alman vatandaşı olan Vedat Alexander, Müge Anlı'da ailesi buldu. 19 kardeşi olduğunu öğrenen genç adam büyük şaşkınlık yaşadı. Genç kadın önemli bir karar verdiği Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.