Yasak Elma Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Fadime Hanım ağlayarak stüdyoya geldi ve yurttan çıkmamış olmayı dilediğini, annesi yüzünden her akşam aradığını, hiç mi kendisini merak etmediğini, kira elektrik su her şeyin üzerine kaldığını, bu yaşında düşündüğü şeylerin bunlar olduğunu, kendi yaşındaki kızların koca düşündüğünü söylediği Esra Erol reytingde umduğunu bulamadı.