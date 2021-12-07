Yasak Elma Kalp Yarası Masterchef Esra Erol Üç Kuruş Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
6 Aralık 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Yasak Elma, Masterchef, Esra Erol, Üç Kuruş, Kalp Yarası'nı hüsrana uğrattı.
Kırmızı ve mavi takım üyeleri belirlendi. Yarışmacılar elemenin ardından 9 kişi kaldı ve haftanın yeni takımlarını oluşturmadan önce kaptanları seçilmiş oldu. Dürüm çeşitlerini yapan yarışmacılar arasından mavi takım kaptanı Hasan oldu. Sevilen program reytingde hüsrana uğradı.
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ettiği Müge Anlı reytingde umduğunu bulamadı.
Hasan Ali’nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali’nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapandığı Yasak Elma zirve yarışında geriledi.
Annesinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Ayşe, Ferit'ten hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır. Bu sürpriz Ayşe'nin Ferit'e olan duygularını ortaya çıkarırken, Ferit Ayşe'yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anladığı Kalp Yarası reytingde dibe çakıldı.