Yasak Elma kadrosuna bir kişi daha katıldı izleyici 'artık yeter' deyip isyan etti

Ardından Tuvana Türkay, Iman Casablanca, Aylin Veziroğlu ve Ege Kökenli'nin diziye dahil olduğu öğrenilmişti. Son olarak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Ahmet Kaynak da Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu.