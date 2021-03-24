Yasak Elma izleyiciyi kandırdı rüya iddiası olay yarattı seyirci çok sinirli

Yayımlandığı ilk günlerde reytingleri elinde tutan Yasak Elma dizisindeki senaryo değişiklikleri ve oyuncu değişiklikleri dizinin kan kaybetmesine neden oldu. Durumu fark eden yapım, olmayacak bir işe imza attı fakat bu durum izleyiciyi daha da sinirlendirdi.