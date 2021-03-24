Yasak Elma izleyiciyi kandırdı rüya iddiası olay yarattı seyirci çok sinirli
FOX TV'deki Yasak Elma dizisindeki senaryo değişimi izleyiciyi çıldırttı. Twitter'da yer yerinden oynadı, kimse beğenmedi.
Yayımlandığı ilk günlerde reytingleri elinde tutan Yasak Elma dizisindeki senaryo değişiklikleri ve oyuncu değişiklikleri dizinin kan kaybetmesine neden oldu. Durumu fark eden yapım, olmayacak bir işe imza attı fakat bu durum izleyiciyi daha da sinirlendirdi.
Son olarak Yıldız ve Çağatay evde çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlendikten sonra Yıldız komaya girdi. Sevilen dizide 5 yıllık bir zaman atlaması yaşandı. Çağatay ise bu süreçte Cansu'yla evlenip Yıldız'ın oğluyla yaşamaya başladı. Halit Can'ı kendi çocuğu gibi görmeye başlayan Cansu ise annelik yapmaya başladı.
Holding patronu Hasan Ali'nin ise seyyar kebapçılık yaparken, Şahika ise değişimiyle herkesi şaşırttı. Şahika ve Zehra'nın şarkıcılık yaptıkları ortaya çıktı.
5 yılın ardından komadan uyanan Yıldız ise gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Yıldız'ın uyandığını öğrenen Çağatay ile Cansu arasında ise büyük bir kriz yaşandı. Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmak için çabaladı.