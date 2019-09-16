Yasak Elma durdurulamıyor flaş transferlere bir yenisi daha eklendi işte olay isim
Geçtiğimiz Pazartesi 48. bölümüyle yeni sezona merhaba diyen Yasak Elma, hız kesmeden kadrosuna ünlü isimleri katmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Nesrin Cavadzade'yi kadrosuna katan, bu sezon ise Faslı model Iman Casablanca ve Tuvana Türkay ile anlaşan Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya bir isim daha dahil oldu.
Adını 'Prangalı Yarim' adlı sinema filminde duyuran genç oyuncu, Aylin Veziroğlu Selin karakteriyle Yasak Elma dizisine dahil oldu. Peki ilk dizi projesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Aylin Veziroğlu kimdir?
Aylin Veziroğlu kimdir?
Aylin Veziroğlu, üniversite eğitimiyle birlikte almış olduğu tiyatro dersleri ile oyunculuğa olan merakını sahnede göstermeye başlamıştır.
Tiyatro Kasabası oyunculuk merkezinde almış olduğu eğitimler sonrasında sahne sanatlarına olan düşkünlüğü onu dizi oyunculuğuna kadar getirmiş ve Yasak Elma dizisinde Selin karakteri ile karşımıza çıkmaya hazırlanmaktadır.