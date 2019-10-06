Yasak Elma dizisinin Leyla'sı Tuvana Türkay videosuyla yine olay oldu!
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile diziye renk katan Tuvana Türkay,instagram hesabından özel çekimden video paylaştı.
Formsante Dergisi’ni özel pozlar veren oyuncu, “Ne kadar eğlendiğimizin detayları dergide” notuyla çekimlerin perde arkasından hazırlanan videoyu paylaştı.
Çekimler sırasında mutlu olduğunu anlatan ünlü oyuncu, tüm çekim ekibine de teşekkür etti.
İşte Tuvana Türkay’ın seksiliğini sergilediği ve özel pozlar verdiği o video:
Son olarak FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile diziye renk katan Tuvana Türkay, sosyal medya hesabı Instagram'ı cesur pozuyla sallamıştı. Türkay'ın Instagram hesabına koyduğu cesur pozu olay olunca kaldırmak zorunda kalmıştı.
Genç oyuncu son olarak 1 milyon takipçili Instagram hesabından bikinili pozunu paylaşmıştı. Türkay'a sadece takip ettiği kişiler yorum yapabilmişti. Magazin sayfalarında gelen yorumlar ise, fotoğrafa shop uygulandığı yönündeydi. Türkay'ın kaslı vücudu ise dikkatlerden kaçmamıştı.