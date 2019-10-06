Yasak Elma dizisinin Leyla'sı Tuvana Türkay videosuyla yine olay oldu!

Genç oyuncu son olarak 1 milyon takipçili Instagram hesabından bikinili pozunu paylaşmıştı. Türkay'a sadece takip ettiği kişiler yorum yapabilmişti. Magazin sayfalarında gelen yorumlar ise, fotoğrafa shop uygulandığı yönündeydi. Türkay'ın kaslı vücudu ise dikkatlerden kaçmamıştı.