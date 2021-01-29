Yasak Elma dizisinin eski oyuncusu Talat Bulut taciz davasında 43 kişiden şikayetçi!

FOX TV'de büyük bir izleyici kitlesine sahip dizi Yasak Elma'da oynadığı sırada Talat Bulut hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Bulut, sette çalışan kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz etti. Olay gündeme bomba gibi düştü.