Yasak Elma dizisinin eski oyuncusu Talat Bulut taciz davasında 43 kişiden şikayetçi!
FOX TV'deki dizi Yasak Elma'nın setinde kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut, şikayetçi oldu.
FOX TV'de büyük bir izleyici kitlesine sahip dizi Yasak Elma'da oynadığı sırada Talat Bulut hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Bulut, sette çalışan kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz etti. Olay gündeme bomba gibi düştü.
Özge Şimşek, oyuncu Talat Bulut'tan şikayetçi oldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında taciz iddialarına ilişkin Talat Bulut hakkında ‘delil yetersizliği’ nedeniyle takipsizlik kararı verildi.
Takipsizlik kararının ardından Talat Bulut, taciz iddiasında bulunan Özge Ş. hakkında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Bulut, bununla da sınırlı kalmadı son hamlesinde işe ünlü isimleri de karıştırdı. Talat Bulut, taciz iddiaları ile gündemdeyken sosyal medyada linç kampanyaları başlatılmıştı. Bulut bu lincin cezasız kalmamasını istedi.