Yasak Elma dizisini reddetmişti! Hande Ataizi'nin planı tutmadı 75 bin TL'den oldu
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinden gelen teklifi reddeten Hande Ataizi, Instagram üzerinden bir marka ile yaptığı reklam anlaşması iptal olunca 75 bin TL'den oldu.
Şu suralar oğlu Leon ile tatilini sürdüren Hande Ataizi, bir kişisel bakım firmasıyla sosyal medyada kullanılmak üzere, altı reklamlık anlaşmaya imza atmıştı. 6 adet gönderisine karşılık 90 bin TL kazanacak olan Ataizi, sadece 15 bin TL kazanabildi.
Reklam başına 15 bin TL’ye anlaşan oyuncu, ilk çekimin parasını aldı ancak kaybı 75 bin TL oldu. 434 bin takipçisi bulunan Ataizi’nin, beğeni sayısının 6 ila 10 bin, yorum sayısının ise 100’lü rakamlarda olması, firmanın aralarındaki işbirliğini iptal etmesine neden oldu.
5 proje iptal oldu: Firma, sadece bir reklamda kamera karşısına geçen Ataizi’nin sosyal medya hesaplarından istediği geri dönüşü alamayınca, geriye kalan beş projeyi iptal etti.
Soyunması için..: Ataizi, son olarak geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Soyunmam için çok iyi bir yapım, iyi bir yönetmen ve çok inandığım bir iş olması gerekiyor." sözleriyle gündeme gelmişti.