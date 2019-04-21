Yasak Elma dizisine sürpriz transfer Yakışıklı oyuncu Yasak Elma'da
Bir dönem taciz haberleriyle gündeme gelen Yasak Elma dizisine yakışıklı oyuncu Doğaç Yıldız da dahil oldu. Peki kimdir bu Doğaç Yıldız, nereli, kaç yaşında
Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın paylaştığı dizide heyecan artıyor.
17
Diziye daha önce 'İki Aile', 'Kertenkele', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Yuvamdaki Düşman' gibi dizilerde izlediğimiz Doğaç Yıldız dahil oluyor.
27
Genç oyuncu, dizide Ender'in kayıp oğlu Yiğit'i canlandıracak
37
Doğaç Yıldız kimdir?
Doğaç Yıldız 1991’de İstanbul’da doğdu. Doğaç Yıldız Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan’da canlandırdığı Şehzade Kasım ile adından bahsettirmeyi başardı.
47