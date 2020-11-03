Yasak Elma dizisindeki ayrılıklar tüm dengeleri bozdu! Şoke eden sonuçlar
Dün akşam ekrana gelen Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Uyanış Büyük Selçuklu dizileri büyük bir reyting yarışındaydı. Bu hafta ise zirve yarışındaki kapışmanın sonucu herkesi şaşırttı!
Her hafta zirveyi bir diğerine kaptıran yapımlar, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yayın hayatına kısa süre önce başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi AB ve ABC1 gruplarında birinciliği elde etti.
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Fakat totalde dizi, kan kaybetmeye devam ediyor. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Çukur ve Sefirin Kızı dizisi, totalde Uyanış Büyük Selçuklu'yu geride bıraktı.
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Yasak Elma ise, dün akşamki bölümüyle totalde dördüncü durumda bulunuyor. Dizi, AB ve ABC1 gruplarında da 6. sırada yer alıyor.
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Çukur dizisinin güçlü hikayesi AB ve ABC1 gruplarında da iyi durumda olmasını sağlıyor. Sefirin Kızı da yine kendi izleyicilerini taşımayı başardı.
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