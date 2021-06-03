Yasak Elma dizisinde isyan ettiren ayrılık gelmesi gitmesi bir oldu bakın kim veda ediyor
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın izleyicilerini isyan ettiren bir ayrılık ortaya çıktı. Dizide vedalar peş peşe geldi.
Yasak Elma dizisinde sezon finalinden önce yaprak dökümü yaşandı. Sürpriz ayrılık ise Nesrin Cavadzade'den geldi. Herkes Nilperi Şahinkaya'nın diziden ayrılmasını beklerken yönetmenle kavga ettiği iddia edilen Cavadzade, diziden ayrıldı.
Nesrin Cavadzade'nin ayrılığının ardından da Nilperi Şahinkaya Yasak Elma dizisine veda etti. Ayrılıklar öncesinde ise sürpriz bir gelişme yaşanmış, Şevval Sam ve Barış Kılıç hayranları havalara uçmuştu.
Barış Kılıç yeniden Yasak Elma dizisine dönmüştü. Yasak Elma'da yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından bir oyuncunun daha ayrılacağı iddia edildi.
Uçankuş’un haberine göre, Şahika'nın ağabeyi Kaya’yı canlandıran Barış Kılıç’ın diziye veda edeceği kulislerde konuşuluyor.