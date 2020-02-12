Yasak Elma dizisinde bomba sürpriz ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

Halit'ten boşanmaya karar veren Yıldız için düzenlenen doğum günü partisinde dizide daha önce İrem karakteriyle tanınan Zeynep Bastık ortaya çıktı. Bastık'ın diziye konuk oyuncu olarak mı dahil olduğu yoksa kadroda mı yer aldığı ise henüz bilinmiyor.