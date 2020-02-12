Yasak Elma dizisinde bomba sürpriz ünlü oyuncu diziye geri dönüyor
Yasak Elma dizisinin yeni fragmanı yayımlanmasıyla dizinin bomba sürprizi patladı. İrem karakterine hayat veren Zeynep Bastık yeniden diziye geri döndü.
FOX TV ekranlarının bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın 69. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Geçtiğimiz bölümde 'metres kavgası' ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na gönderme sosyal medyaya damga vurdu. Yeni bölümün sürpriz bombası da patladı.
Halit'ten boşanmaya karar veren Yıldız için düzenlenen doğum günü partisinde dizide daha önce İrem karakteriyle tanınan Zeynep Bastık ortaya çıktı. Bastık'ın diziye konuk oyuncu olarak mı dahil olduğu yoksa kadroda mı yer aldığı ise henüz bilinmiyor.
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın başrollerinde yer aldığı Yasak Elma'nın 17 Şubat Salı ekrana gelecek olan 69. yeni bölümde Zeynep Bastık'ın sır perdesi de aralanmış olacak.
Öte yandan Zeynep Bastık, Yasak Elma'nın geçtiğimiz sezonlarında İrem karakteriyle rol almıştı. Zeynep Bastık'ın canlandırığı İrem, Yıldız (Eda Ece) ve Zeynep'in (Sevda Erginci) kuzeni, Taksim'de rock barda solistlik yapan bir karakter olarak seyirci karşısına çıkmıştı.