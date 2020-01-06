Yasak Elma bu akşam yok mu 6 Ocak FOX yayın akışı değişti

Yasak Elma bu akşam yok mu, Yasak Elma yeni bölüm neden yayınlanmıyor sorusu dizinin takipçilerinin gündeminde. 6 Ocak FOX tv yayın akışıma göre bu akşam Yasak Elma yeni bölüm ekranda olmayacak. Yerine Bizim İçin Şampiyon filmi ilk kez ekrana gelecek.