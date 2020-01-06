Yasak Elma bu akşam yok mu 6 Ocak FOX yayın akışı değişti
FOX ekranlarının pazartesi akşamları en çok izlenen dizisi olan Yasak Elma bu akşam yok mu, neden yayınlanmıyor araştırmaları başladı. Yasak Elma yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. FOX TV 6 Ocak yayın akışına göre bu aksam 20.00'de Yasak Elma yerine TV'de ilk kez yayınlanacak olan Bizim İçin Şampiyon filmi ekrana gelecek.
Yasak Elma bu akşam yok mu, Yasak Elma yeni bölüm neden yayınlanmıyor sorusu dizinin takipçilerinin gündeminde. 6 Ocak FOX tv yayın akışıma göre bu akşam Yasak Elma yeni bölüm ekranda olmayacak. Yerine Bizim İçin Şampiyon filmi ilk kez ekrana gelecek.
Yasak Elma neden yok: Yasak Elma çekimlerine yılbaşı nedeniyle bir hafta ara verildi ve bu nedenle yani bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin 83. bölümü 13 Ocak Pazartesi ekrana gelecek.
6 Ocak FOX yayın akışı:
FOX YAYIN AKIŞI
07.15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
10.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 ŞEVKAT YERİMDAR
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
20.00 BİZİM İÇİN ŞAMPİYON TV'DE İLK
22.45 MASKELİ BEŞLER IRAK
00.45 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ
01.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM
03.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
05.45 İNADINA AŞK
Yasak Elma son bölümde neler oldu:
Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender oldu.