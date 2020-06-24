Yasak Elma bombası patladı Selin Ciğerci ağzından kaçırdı
FOX'un beyin yakan entrika ve ihanetleri ile yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma 74. son bölümü ile zorunlu sezon finali yapmak zorunda kaldı. Koronavirüs engeline takılan dizinin 4. sezonu hakkında bombayı ise fenomen Selin Ciğerci ağzından kaçırdı, sosyal medyada patladı!
FOX TV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan, senaryosu ile zaman zaman seyircinin beynini yakan ve entrikanın dozunu kaçıran dizi Yasak Elma 74. son bölümü ile ekrana geldi. Koronavirüs nedeniyle yayın engeline takılan ve zorunlu ara veren dizinin 4. sezonu için heyecan dorukta, yeni sürprizler gelmeye başladı.
Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam ve son olarak da Nesrin Cavadzade'nin dizinin kadrosuna girmesi ile heyecanı her hafta arttıran dizi koronavirüs nedeniyle çekimlere ara vermek ve zorunlu sezon finali yapmak zorunda kaldı.
Karşısında sıkı rakipler olmasına rağmen reyting listelerinde zirveyi zorlayan dizi kanalın da yüzünü güldürmeyi başardı. Seyirci ise 4. sezon yeni bölümleri ne zaman çekilecek bu sorunun cevabını ararken heyecanlarından bir açıklamayı Selin Ciğerci ağzından kaçırdı.
Dizide Halit Argun'un 3. eşi Yıldız karakterine başarılı bir şekilde hayat veren ve doğaçlama sahneler ile performansı alkış alan güzel oyuncu Eda Ece geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları ile 30. yaşını kutladı.