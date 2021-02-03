Yasak Elma aşıkları Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan sürpriz karar
Yasak Elma dizisinin yıldızları Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan pandemi sonrası için sürpriz bir karar geldi.
FOX TV'deki Yasak Elma dizisiyle arkadaşlıkları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinin mutlulu ilişkileri tam gaz devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta aşka gelip sevgilisini öpücük yağmuruna tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, ilişkisindeki yeni bir iddia ile gündeme geldi.
Dizide başlayan aşklarını evlilik ile taçlandırmak isteyen ünlü çiftin, pandemi sonrası evleneceği iddiası magazin kulislerinde dolaşmaya başladı.
Verdiği bir röportajda evlenmeyi ve anne olmayı çok istediğini söyleyen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz ekim ayında sevgilisi Gökhan Alkan'ı, Tarabya'da bir balıkçıda ailesi ile tanıştırmıştı.