Yasak Elma aşıkları Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan aşk pozları!
FOX TV Yasak Elma setinde başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkı tam gaz devam ediyor.
FOX TV ekranlarının bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın setinde tanışan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, arkadaşlıklarını kısa sürede aşka çevirdi. İkilinin bir süredir mutlu bir beraberliği var. Ünlü çift, bu mutluluklarını da zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla herkese gösteriyor.
Aşklarıyla adlarından söz ettiren Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, son olarak, sosyal medya hesapları Insagram'dan yeni yıl pozları paylaştı.
Gökhan Alkan, "Alın yazım" anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketledi.
Nesrin Cavadzade'de sevgilisi Gökhan Alkan ile fotoğrafını siyah-beyaz haliyle paylaştı.