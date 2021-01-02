Yasak Elma aşıkları Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan aşk pozları!

FOX TV ekranlarının bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın setinde tanışan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, arkadaşlıklarını kısa sürede aşka çevirdi. İkilinin bir süredir mutlu bir beraberliği var. Ünlü çift, bu mutluluklarını da zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla herkese gösteriyor.