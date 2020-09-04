Yasak düğüne 75 bin lira ceza!
Bursa'da corona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine bir düğün salonuna baskın yapıldı. Salonda bulunan 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza kesildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir otele ait düğün salonunda kına gecesi yapıldığı ve corona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
15
Düğün salonuna giderek incelemelerde bulunan ekipler, Covid-19 tedbirlerine riayet edilmediğini belirledi.
25
Düğün salonunda bulunan 24 kişiye 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282'inci maddesince toplam 75 bin 600 lira idari işlem cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibi A.B. gözaltına alınarak TCK. 195. maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
35
45