Yasak düğüne 75 bin lira ceza!

Düğün salonunda bulunan 24 kişiye 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282'inci maddesince toplam 75 bin 600 lira idari işlem cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibi A.B. gözaltına alınarak TCK. 195. maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.