Yasak bitti İstanbul sokakları doldu taştı!
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı sonrası meydanlar vatandaşlar tarafından dolduruldu, sosyal mesafe kuralı göz ardı edildi. Hatta bazı vatandaşların maske takmadığı bile görüldü. İşte o can sıkan kareler..
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından İstanbullar; caddelere, meydanlara akın etti. 'Evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar, bugün eksi not aldı.
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İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle haftanın ilk gününde yine istenmeyen görüntüler objektiflere yansıdı.
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Maskesiz sokağa çıkanlar oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kişilerin maske takma zorunluluğuna uymadığı görüldü.
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İstanbul Bahçelievler, tüm uyarılara karşın caddelerin insanlarla dolup taştığı ilçeler arasında yerini aldı.
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