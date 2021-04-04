Yasak aşkıyla yakalandı! Ece Erken'in evlilik sorusuna yanıtı şaşkına çevirdi
Sunucu Ece Erken ve yasak aşkı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla basın mensuplarına yakalandılar.
Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Erken ve Mahmutyazıcıoğlu çifti Bebek'te görüntülendi.
Alışveriş yapıp Bebek Parkı'nda güzel havanın keyfini çıkaran Ece Erken-Şafak Yazıcıoğlu çifti, evlilikle ilgili sorulara şaşırtıcı bir yanıt verdi.
Erken sorulara "Olunca paylaşırız herkes gibi" cevabını verdi.
Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çiftin, evleneceği iddia edilmişti. Söylentiyi gündeme getiren isim ise Seren Serengil oldu.