Yasak aşkıyla yakalandı! Ece Erken'in evlilik sorusuna yanıtı şaşkına çevirdi

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Erken ve Mahmutyazıcıoğlu çifti Bebek'te görüntülendi.