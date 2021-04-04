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Yasak aşkıyla yakalandı! Ece Erken'in evlilik sorusuna yanıtı şaşkına çevirdi

Yasak aşkıyla yakalandı! Ece Erken'in evlilik sorusuna yanıtı şaşkına çevirdi

Sunucu Ece Erken ve yasak aşkı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla basın mensuplarına yakalandılar.

Yasak aşkıyla yakalandı! Ece Erken'in evlilik sorusuna yanıtı şaşkına çevirdi

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Erken ve Mahmutyazıcıoğlu çifti Bebek'te görüntülendi.

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Yasak aşkıyla yakalandı! Ece Erken'in evlilik sorusuna yanıtı şaşkına çevirdi

Alışveriş yapıp Bebek Parkı'nda güzel havanın keyfini çıkaran Ece Erken-Şafak Yazıcıoğlu çifti, evlilikle ilgili sorulara şaşırtıcı bir yanıt verdi.

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Yasak aşkıyla yakalandı! Ece Erken'in evlilik sorusuna yanıtı şaşkına çevirdi

Erken sorulara "Olunca paylaşırız herkes gibi" cevabını verdi.

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Yasak aşkıyla yakalandı! Ece Erken'in evlilik sorusuna yanıtı şaşkına çevirdi

Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çiftin, evleneceği iddia edilmişti. Söylentiyi gündeme getiren isim ise Seren Serengil oldu.

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