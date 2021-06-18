Yasak aşkına kaçtı kızının iğrenç itirafı Esra Erol'u şok etti: Annem beni 4 bin TL'ye...
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında İlknur Biryan, Ali Biryan ve Eşref Temur olayında TikTok fenomeni annenin kızının iğrenç itirafı stüdyoyu hayrete düşürdü.
Esra Erol'da programına başvuran Ali Biryan, eşi İlknur Biryan'ın 17 Mayıs günü Samsun'un Tekkeköy ilçesinden annesine iğne vurma bahanesiyle ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.
24 yıllık evliliğinden olan yedi çocuğunu terk ederek TikTok aracılığıyla tanıştığı Eşref Temur'a kaçan İlknur Biryan, Esra Erol'un dünkü programında eşi Ali Biryan ile canlı yayınında yüzleşti.
Samsun'dan Kayseri'ye kaçan İlknur Biryan, çocuklarını istemediğini belirtti.
Boşanmak için adliyeye gidecek para bulamadığını iddia ederek kaçtığını dile getiren İlknur Biryan, bu zamana kadar tehditlerle evli kaldığını dile söyledi.