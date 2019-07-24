Yasak aşkın ardından kaçmıştı! Dubai Şeyhi Al Maktum ile Prenses Haya boşandı
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum, korumasıyla yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve ülkeyi terk eden Prenses eşi Haya'dan boşandı.
Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ülkeyi terk eden altıncı eşi Prenses Haya'nın boşanma davasının ikinci celsesinin 30-31 Temmuz'da Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görüleceği duyurulmuştu.
Al Maktum ve Prenses Haya, Londra Aile Mahkemesi'nde Yargıç Sir Andrew McFarlane tarafından 20 Temmuz Cumartesi günü görülen gizli duruşmada boşandı.
Bangladeş merkezli haber sitesi weeklyblitz'de yer alan habere göre; Boşanan Al Maktum ve Prenses Haya, nafaka konusunu da çözüme kavuşturdu. Haberde, Prenses Haya'nın çocuklarını Dubai'ye göndermeye ikna olduğu bilgisine yer verildi.
3 karısından 23 çocuğu bulunan Al Maktum'un geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaştığı kendisine ait bir şiirde, bir kadının "ihanetine uğradığı" anlamına gelen mısralar yer alması da Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.