Yasak aşkın ardından kaçmıştı! Dubai Şeyhi Al Maktum ile Prenses Haya boşandı

3 karısından 23 çocuğu bulunan Al Maktum'un geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaştığı kendisine ait bir şiirde, bir kadının "ihanetine uğradığı" anlamına gelen mısralar yer alması da Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.